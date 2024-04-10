İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası! İstanbul’un gizli hazinesi: Esenceli Köyü

A Haber ekibi İstanbul'da kalanlara, keşfedilmemiş yeni bir gezi rotası oluşturdu. Şile’de göl kenarında kamp keyfi yapmak isteyenler dikkat. İşte Şile'de saklı kalan Esenceli Köyü ve köydeki isimsiz türbenin hikayesi...

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