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İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası! İstanbul’un gizli hazinesi: Esenceli Köyü

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 10:57
A Haber ekibi İstanbul'da kalanlara, keşfedilmemiş yeni bir gezi rotası oluşturdu. Şile’de göl kenarında kamp keyfi yapmak isteyenler dikkat. İşte Şile'de saklı kalan Esenceli Köyü ve köydeki isimsiz türbenin hikayesi...
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