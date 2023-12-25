25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi öldürüp kaçtı

İstanbul’da kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi öldürüp kaçtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 00:25
İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen kanlı pusu iki genci hayattan kopardı. Önceki akşam saat 23.00 sıralarında yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden Bektaş Eren Kaya ve Salih Tutkun, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu can verdi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Alkollü sürücü basın mensuplarına saldırdı
Alkollü sürücü basın mensuplarına saldırdı
Samsun’da dilencinin üzerinden altınlar çıktı
Samsun'da dilencinin üzerinden altınlar çıktı
İki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada
İki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada
6 Mehmetçik’in son görüntüleri ortaya çıktı
6 Mehmetçik'in son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı kamerada
Beyoğlu’nda silahlı saldırı kamerada
81 ilin 59’unda Cumhur İttifakı adayı olacak
81 ilin 59’unda Cumhur İttifakı adayı olacak
Yoğun kar! A Haber ekipleri bölgede
Yoğun kar! A Haber ekipleri bölgede
Şehit Er Yasin Karaca’nın son videosu duygulandırdı
Şehit Er Yasin Karaca'nın son videosu duygulandırdı
Atilla Taş tutuklandı!
Atilla Taş tutuklandı!
Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı!
Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı!
Daha Fazla Video Göster