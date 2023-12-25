İstanbul’da kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi öldürüp kaçtı

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen kanlı pusu iki genci hayattan kopardı. Önceki akşam saat 23.00 sıralarında yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden Bektaş Eren Kaya ve Salih Tutkun, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu can verdi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.