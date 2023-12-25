25 Aralık 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi öldürüp kaçtı
İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen kanlı pusu iki genci hayattan kopardı. Önceki akşam saat 23.00 sıralarında yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden Bektaş Eren Kaya ve Salih Tutkun, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu can verdi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.