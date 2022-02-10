İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İstanbul’un Bağcılar, taksi şoförü ile 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma sonucunda taksici, tartıştığı kadını kolundan tutup araçtan indirdi. O anların cep telefonu kamerasına kaydedilmesi ile kimliği belirlenen taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin sona ermesine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' iptal edilen Cabir Ç.'ye para cezası verildi.

Olay, geçen hafta İstanbul Bağcılar 'da 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; 2 kadın, yağışlı havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir müddet sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, yolculuk mesafenin yakın olduğu sebebiyle 2 kadını araçtan indirmek istedi. Kadın müşteriler de oldukları yerin tehlikeli olduğunu ifade ederek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi.

KOLUNDAN TUTUP TAKSİDEN ATTI

Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ ALINDI

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin sorgulamasında, Cabir Ç. isimli taksi şoförünün belediye tarafından verilen çalışma ruhsatının süresinin bittiği anlaşıldı. Bu kapsamda, Cabir Ç.'ye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. 34 TFJ 67 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi şoförünün Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi.