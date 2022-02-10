10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 13:28
Güncelleme:10.02.2022 15:14
İstanbul’un Bağcılar, taksi şoförü ile 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma sonucunda taksici, tartıştığı kadını kolundan tutup araçtan indirdi. O anların cep telefonu kamerasına kaydedilmesi ile kimliği belirlenen taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin sona ermesine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' iptal edilen Cabir Ç.'ye para cezası verildi.

Olay, geçen hafta İstanbul Bağcılar 'da 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; 2 kadın, yağışlı havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir müddet sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, yolculuk mesafenin yakın olduğu sebebiyle 2 kadını araçtan indirmek istedi. Kadın müşteriler de oldukları yerin tehlikeli olduğunu ifade ederek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi.

KOLUNDAN TUTUP TAKSİDEN ATTI

Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ ALINDI

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti. Ekiplerin sorgulamasında, Cabir Ç. isimli taksi şoförünün belediye tarafından verilen çalışma ruhsatının süresinin bittiği anlaşıldı. Bu kapsamda, Cabir Ç.'ye bin 823 lira idari para cezası uygulandı. 34 TFJ 67 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi şoförünün Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 köpek çocuğa saldırdı! Durumu ağır...
2 köpek çocuğa saldırdı! Durumu ağır...
Mehmetçik için atkı ve bere ördüler!
Mehmetçik için atkı ve bere ördüler!
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
Köpeklerin saldırdığı çocuğun ölüm tehlikesi var
Köpeklerin saldırdığı çocuğun ölüm tehlikesi var
Skandal raporu hazırlayan doktor men edildi
Skandal raporu hazırlayan doktor men edildi
Yolcuyu atan taksiciye şok karar
Yolcuyu atan taksiciye şok karar
İBB Kuzguncuk Parkı’nı neden kapattı?
İBB Kuzguncuk Parkı’nı neden kapattı?
Turuncu kodlu kar uyarısı!
Turuncu kodlu kar uyarısı!
Doğu Karadeniz’de karla mücadele!
Doğu Karadeniz'de karla mücadele!
18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu!
18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu!
Konya-Antalya yolunda yoğun kar!
Konya-Antalya yolunda yoğun kar!
Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı!
Buse Varol’dan yeni hamle! Gemileri yaktı!
Daha Fazla Video Göster