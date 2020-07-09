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İstanbul'da imha edilmesi gereken atık yol kenarında! CHP'li İBB ihbarlara duyarsız kalınca...

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Giriş: 09.07.2020 10:21
Son dakika haberi... İstanbul’da Sultangazi sınırları içerisinde doğayı katleden zehirli plastikleri döküp kaçtılar. İBB’ye ihbarlar yağdı fakat belediye duyarsız kaldı. Sultangazi Belediyesi ekipleri geri dönüşüm malzemelerini toplayıp atık alanına götürdü. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da Sultangazi sınırları içerisinde doğayı katleden zehirli plastikleri döküp kaçtılar. Plakası belirlenemeyen bir kamyon yol kenarına gece saatlerinde kaçak olarak döküldü.

İBB İHBARLARA DUYARSIZ KALDI

İBB'ye ihbarlar yağdı fakat duyarsız kalınca da Sultangazi Belediyesi ekipleri geri dönüşüm malzemelerini toplayıp atık alanına götürdü.

Çevreye dökülen malzemenin zehirli plastik olduğu tahmin ediliyor.

Numune alınıp rapor tutuldu. Sonucun ardından atıkların hangi tesise ait olduğu tespit edilip cezai işlem uygulanacak.

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