Son dakika haberi... CHP'li İBB basın grup sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman, milyonluk sürat teknesi ile sefa sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sakarya'daki patlama gününde yapılan bu paylaşıma tepkiler gelince kaldırmak zorunda kaldı.

CHP'li İBB basın grup sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman, milyonluk sürat teknesi ile sefa sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'LİLER BİLE TEPKİ GÖSTERİNCE KALDIRDI

Ataman, Sakarya Hendek'te meydana gelen büyük kazanın olduğu günde milyon dolarlık sürat teknesiyle sefa yaparken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki çekti. Bir çok CHP'li isim de Nadir Ataman'a tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırdı.

ATAMAN: "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SAĞ KOLU

Kaçak yapıları ile gündeme gelen Ataman, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sol kolu.