05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: CHP'li İBB basın grup sözcüsü kaçakçı Nadir Ataman yat sefasında! CHP'liler bile tepki gösterince... |Video

Son dakika: CHP'li İBB basın grup sözcüsü kaçakçı Nadir Ataman yat sefasında! CHP'liler bile tepki gösterince... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2020 15:45
Güncelleme:05.07.2020 15:51
Son dakika haberi... CHP'li İBB basın grup sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman, milyonluk sürat teknesi ile sefa sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sakarya'daki patlama gününde yapılan bu paylaşıma tepkiler gelince kaldırmak zorunda kaldı.

CHP'li İBB basın grup sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman, milyonluk sürat teknesi ile sefa sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'LİLER BİLE TEPKİ GÖSTERİNCE KALDIRDI

Ataman, Sakarya Hendek'te meydana gelen büyük kazanın olduğu günde milyon dolarlık sürat teknesiyle sefa yaparken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki çekti. Bir çok CHP'li isim de Nadir Ataman'a tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırdı.

ATAMAN: "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SAĞ KOLU

Kaçak yapıları ile gündeme gelen Ataman, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sol kolu.

Sözcünün genel yayın yönetmeni Metin Yılmazın damadı Nadir Ataman’ın kaçak yapı işlettiği ortaya çıktı! SÖZCÜ'NÜN GENEL YAYIN YÖNETMENİ METİN YILMAZ'IN DAMADI NADİR ATAMAN'IN KAÇAK YAPI İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Son dakika: AK Partiden CHPli Nadir Atamana çok sert Fox TV ve Sözcü eleştirisi | Video SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP'Lİ NADİR ATAMAN'A ÇOK SERT FOX TV VE SÖZCÜ ELEŞTİRİSİ | VİDEO
CHPli Meclis üyesinin İBB koridorlarında afiş parçaladığı skandal görüntüler CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN İBB KORİDORLARINDA AFİŞ PARÇALADIĞI SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Kaçakçı Nadir yat sefasında!
Kaçakçı Nadir yat sefasında!
Hortum önüne ne kattıysa götürdü
Hortum önüne ne kattıysa götürdü
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra...
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra...
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
Maskeyle geldi! Ölüm makinesi gibi...
Maskeyle geldi! Ölüm makinesi gibi...
Eşinden ayrılınca otomobiline...
Eşinden ayrılınca otomobiline...
Evanjelistlerin Güney Amerika’da planı ne?
Evanjelistlerin Güney Amerika’da planı ne?
Fuhuş operasyonu anı...
Fuhuş operasyonu anı...
Korkutan yangın! Film gibi izlediler
Korkutan yangın! Film gibi izlediler
Patlamanın şiddetini gözler önüne serdi
Patlamanın şiddetini gözler önüne serdi
Boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden...
Boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden...
Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
Daha Fazla Video Göster