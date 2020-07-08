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CHP'li İBB sebebi "alg" demişti! Haliç'te manzara değişmedi kirlilik artıyor

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Giriş: 08.07.2020 13:55
Son dakika haberi... Haliç'te çevre faciası yaşanmaya devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar CHP'li İBB'ye kokudan ve kirlilikten dolayı isyan etti. Peki Haliç'teki renk değişiminin sebebi İBB'nin iddia ettiği gibi "alg" mı? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

Haliç'te kirlilik artmaya devam ediyor. Yaşanan çevre faciası esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. Peki Haliç'teki renk değişiminin sebebi İBB'nin iddia ettiği gibi "alg" mı? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

ALG KELİMESİNİ İBB'DEN ÖĞRENDİK

Kıran, "Haliç'in kokusunu bu durumunun bizzat şahidiyim. Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra Haliç çamur içindeydi 5 milyon metreküp çamuru dev borularla taşıdı ve ilk etapta temizlendi. 130 tane balık çeşidi burada yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra yeni kavramlar öğrendik, "Alg, temel atmama töreni, osmoz" gibi. Alg kelimesini de İBB'den öğrendik. Kızıl olmasının nedeni alglerden dolayıdır dedi 2-3 hafta içinde eski rengine gelecek dedi. Ama öyle olmadı. 1 Temmuz'da da İmamoğlu 4 fotoğraf paylaştı ve Haliç'in renginin mavi olduğunu söyledi fotoğraf uzmanları ise fotoğrafların fotoshop olduğunu iddia ettiler." dedi.

Kıran çevredeki vatandaşların bu duruma isyan ettiğini söyleyerek, "Esnaflar vatandaşlar artık araçların camlarını açamadıklarını kokunun dükkanlara geldiğini söylüyorlar." şeklinde konuştu.

CHPli İBB sebebi alg demişti! Haliçte manzara değişmedi kirlilik artıyor CHP'Lİ İBB SEBEBİ "ALG" DEMİŞTİ! HALİÇ'TE MANZARA DEĞİŞMEDİ KİRLİLİK ARTIYOR

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