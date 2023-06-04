04 Haziran 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da İETT şoförü otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı
İstanbul Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.