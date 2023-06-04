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İstanbul’da İETT şoförü otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2023 18:02
İstanbul Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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