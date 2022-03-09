09 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da İETT otobüsünde şoke eden manzara! "Örümcek Adam" gibi...
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasına adeta "Örümcek Adam' gibi asılarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri hayrete düşürdü.