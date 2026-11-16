TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan COP31'de iklim uyarısı: "Dünya bize emanet"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, COP31 Parlamenterler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin insanlığın ortak gündemi olması gerektiğini söyledi. Sellerden kuraklığa, orman yangınlarından çölleşmeye kadar yaşanan felaketlerin insanlığın doğaya karşı tutumundan kaynaklandığını belirten Kurtulmuş, “Bu dünya, bu kainat, yeryüzü, gökyüzü; her yer bizim babamızın malı değil, bize emanet bırakılmış olan bir yerdir” dedi.