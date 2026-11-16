ABD'nin üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'da! USS Theodore Roosevelt bölgeye ulaştı

ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi sürerken Amerikan donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı. Böylece ABD'nin bölgede görev yapan uçak gemisi taarruz grubu sayısı üçe yükseldi. Yeni askeri sevkiyat, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası adımlarına ilişkin soru işaretlerini artırırken bölgedeki askeri hareketlilik de yakından takip ediliyor. A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, USS Theodore Roosevelt'in Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı.