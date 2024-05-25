Zayıflamak isteyenlerin gizli reçetesi: 🍋 Limon suyuna 2 tutam atın! Yağ yakımını başlatıyor...

Bel bölgesindeki bu yağlanma sadece estetik bir sorun değildir, aynı zamanda kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon gibi metabolik bozuklukların da tetikleyicisi olabilir. Araştırmalar, bel çevresindeki yağlanmanın, vücuttaki diğer yağlanma türlerine göre daha fazla sağlık riski taşıdığını göstermektedir.