Survivor'dan elenen Damla Can'ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, Nefise'ye karşı mağlup olan Damla Can, adadan elenen isim oldu. Yarışmaya veda eden Damla Can'ın hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Özellikle sevgilisinin kim olduğu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenomen yarışmacının ünlü bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Damla Can'ın büyük aşkı...