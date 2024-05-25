25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Survivor'dan elenen Damla Can'ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, Nefise'ye karşı mağlup olan Damla Can, adadan elenen isim oldu. Yarışmaya veda eden Damla Can'ın hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Özellikle sevgilisinin kim olduğu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenomen yarışmacının ünlü bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Damla Can'ın büyük aşkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:45
  • 1
  • 93
Survivor’dan elenen Damla Can’ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

Survivor'dan elenen Damla Can, sevenleri tarafından yakın markaja alındı. Sergiledii performans kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine toplayan Damla Can, bu kez sevgilisiyle gündemde...

  • 2
  • 93
Survivor’dan elenen Damla Can’ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  • 3
  • 93
Survivor’dan elenen Damla Can’ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

Ünlü ismin sevgilisi meğer kendisinden de ünlüymüş. Yakışıklı oyuncu, Acı Aşk, Rüzgarın Kalbi, Yeni Gelin ve Sol Yanım gibi dizilerde rol almış...

  • 4
  • 93
Survivor’dan elenen Damla Can’ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

İşte Damla Can başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

  • 5
  • 93
Survivor’dan elenen Damla Can’ın sevgilisi de ünlüymüş! Gözlerden uzak tutuyor! Yakışıklı oyuncu o dizinin başrolünde...

ECEM ÖZKAYA'NIN SEVGİLİSİ İLYAS İRDEL