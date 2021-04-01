İstanbul’da dilenci çocuk dramı! Sayıları giderek artıyor

Dilenci çocuklar artık İstanbul'da her köşede karşılaşıyoruz. Dayanamıyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz. Onlara yardım ettiğimizi zannederken aslında onları çalıştıranlara yardım ediyoruz. A Haber ekibi çetelerin yalın ayak çalıştırdığı o çocukları görüntüledi. Dilendirilen çocuklar ekibimize konuştu.

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