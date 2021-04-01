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İstanbul’da dilenci çocuk dramı! Sayıları giderek artıyor

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 10:03
Güncelleme:01.04.2021 10:05
Dilenci çocuklar artık İstanbul'da her köşede karşılaşıyoruz. Dayanamıyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz. Onlara yardım ettiğimizi zannederken aslında onları çalıştıranlara yardım ediyoruz. A Haber ekibi çetelerin yalın ayak çalıştırdığı o çocukları görüntüledi. Dilendirilen çocuklar ekibimize konuştu.
Dilenci çocuk dramı DİLENCİ ÇOCUK DRAMI
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Dilenci çocuk dramı
Dilenci çocuk dramı
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