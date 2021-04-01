01 Nisan 2021, Perşembe
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İstanbul’da dilenci çocuk dramı! Sayıları giderek artıyor

Dilenci çocuklar artık 'da her köşede karşılaşıyoruz. Dayanamıyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz. Onlara yardım ettiğimizi zannederken aslında onları çalıştıranlara yardım ediyoruz. ekibi çetelerin yalın ayak çalıştırdığı o çocukları görüntüledi. Dilendirilen çocuklar ekibimize konuştu.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İstanbul’da dilenci çocuk dramı! Sayıları giderek artıyor

Kimi yalın ayak kimi kir pas içinde. Yaşıtlarının oyun oynadığı sokaklar onlar için bir cehennem!

Bu çocuklar sokak başlarında kaldırım taşlarında dileniyor daha doğrusu dilendiriliyorlar!

'da dilenci çocukların sayısı giderek artıyor.

Polis, ailelerini tespit ettiği çocukları bir bir sokaktan alıyor ancak çoğu çetelerin elinde.

Dilenci çetelerinin sömürdüğü çocuklar ise çaresiz. Soğukta elleri ayakları buz kesen aç karna sokak sokak gezdirilen çocuklar sürekli takip ediliyor.

Yetkililer dilendirilen çocuklara para verilmemesini ihbar edilmelerini istiyor.

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