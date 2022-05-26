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İstanbul'da dehşet veren olay! Yardım etmek istedi kulağından oldu

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Giriş: 26.05.2022 17:10
Büyükada'da çıkan tartışmaya müdahale eden adam yardım etmek isterken kulağından oldu. Gördüklerinize inanamayacaksınız. İstanbul'da dehşete düşüren olayın detayları...
Yardım etmek istedi kulağından oldu!
Yardım etmek istedi kulağından oldu!
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