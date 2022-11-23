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İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Son 1 yılın en düşük seviyesi

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Giriş: 23.11.2022 09:35
İstanbul’da, sonbahar yağışlarının gecikmesiyle barajların doluluk oranı yüzde 35.47 seviyesine düştü.  Alibeyköy yüzde 18.51, Kazandere 11.79, Pabuçdere ise 3.38’lik oranla su seviyesi en düşük 3 baraj oldu. Alibeyköy ve Sazlıdere barajlarındaki kuraklığın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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