İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Son 1 yılın en düşük seviyesi

İstanbul’da, sonbahar yağışlarının gecikmesiyle barajların doluluk oranı yüzde 35.47 seviyesine düştü. Alibeyköy yüzde 18.51, Kazandere 11.79, Pabuçdere ise 3.38’lik oranla su seviyesi en düşük 3 baraj oldu. Alibeyköy ve Sazlıdere barajlarındaki kuraklığın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.