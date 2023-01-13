13 Ocak 2023, Cuma
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İstanbul’da 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı
İstanbul’da henüz bilinmeyen bir sebeple 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki Esma E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.