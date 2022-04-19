İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajı taştı! Tekneler yan yattı, barınaklar sular altında kaldı

Geçen günlerden bu yana etkili olmaya devam eden yağışların ardından İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı. Kazandere ile Pabuçdere barajlarının taşmasının ardından tarım arazileri sular altında kalırken taşkın sebebiyle limandaki pek çok tekne yan yattı, bir takım balıkçı barınakları da zarar gördü. Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamalarda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür." denildi.