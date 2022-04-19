19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajı taştı! Tekneler yan yattı, barınaklar sular altında kaldı

İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajı taştı! Tekneler yan yattı, barınaklar sular altında kaldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2022 10:19
Geçen günlerden bu yana etkili olmaya devam eden yağışların ardından İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı. Kazandere ile Pabuçdere barajlarının taşmasının ardından tarım arazileri sular altında kalırken taşkın sebebiyle limandaki pek çok tekne yan yattı, bir takım balıkçı barınakları da zarar gördü. Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamalarda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür." denildi.
Tuvalette gizli kamera buldular
Tuvalette gizli kamera buldular
Lağım suları denize dökülüyor
Lağım suları denize dökülüyor
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada
İl il hava durumu
İl il hava durumu
Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi!
Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi!
Barajlar taştı! Şaşkına çeviren görüntüler
Barajlar taştı! Şaşkına çeviren görüntüler
Evinin önünde çay içerken öldürüldü
Evinin önünde çay içerken öldürüldü
Küçük bedeni SMA ile savaşıyor
Küçük bedeni SMA ile savaşıyor
İstinat duvarı çöktü
İstinat duvarı çöktü
Ronaldo’nun acı günü
Ronaldo’nun acı günü
Şehit Üsteğmene veda
Şehit Üsteğmene veda
Akılalmaz olay! Genç kadın...
Akılalmaz olay! Genç kadın...
Daha Fazla Video Göster