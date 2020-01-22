İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji, ,Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın düşeceğini ve perşembeden sonra da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ancak İstanbul’a kar erken geldi. Silivri'de gece saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.