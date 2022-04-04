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İstanbul Şişli’de pansiyonda yangın! Valizlerini alıp sokağa kaçtılar

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Giriş: 04.04.2022 15:56
Güncelleme:04.04.2022 15:57
İstanbul Şişli’de 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Pansiyonda kalan bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçarken, son anda valizini alıp yangından kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğuldu. Dumandan etkilenen turist kadınlara ambulansta oksijen verildi.
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