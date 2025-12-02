İstanbul simidine coğrafi işaret tescili! Simidin lezzet sırrı ne?

02 Aralık 2025, Salı

Giriş: 02.12.2025 16:04
İstanbul Ticaret Borsası’nın başvurusu üzerine coğrafi işaretle tescillenen İstanbul simidinde yeni dönem başlıyor. Kentin simgesi haline gelen ürün, artık yalnızca özel reçeteye uygun üretim yapan işletmeler tarafından “İstanbul Simidi” adıyla satışa sunulacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
