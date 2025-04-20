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İstanbul Sarıyer’de polisin durdurduğu araçtan zehirli yılanlar çıktı

İstanbul Sarıyer’de polisin durdurduğu araçtan zehirli yılanlar çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.04.2025 16:59
Sarıyer'de uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, bagaj ve arka koltukta cam fanuslar içerisinde biri piton, ikisi mısır yılanı (corn snake) olmak üzere üç yılan ele geçirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü Canberk Ö. ise gözaltına alınırken, 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi.
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İstanbul Sarıyer’de polisin durdurduğu araçtan zehirli yılanlar çıktı
Araçtan zehirli yılanlar çıktı
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