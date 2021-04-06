İstanbul Kartal’da avukat bürosuna silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | A Haber muhabiri olay yerinde...

İstanbul Kartal’da bir avukatlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber ekibinden Ramazan Almaçayı canlı yayında aktarı. Peki olayın sebebi ne? Detaylar haberimizde...

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