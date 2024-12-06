07 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan yaralanan polis memuruna ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan yaralanan polis memuruna ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2024 23:32
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Selami Yıldız, Esenyurt’a yapılan denetim uygulamalarına katıldı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım’ı da hastanede ziyaret etti. Hastanede polis memuruna şifa dileklerinde bulunan Yıldız, "Gazi oldun. Allah şifa versin. Bizim teşkilatımız her zaman yanınızda. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan yaralanan polis memuruna ziyaret
Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı!
Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı!
Motosikleti 30 metre sürüklendi yoluna devam etti!
Motosikleti 30 metre sürüklendi yoluna devam etti!
İstanbul İl Emniyet Müdürü’nden yaralı polis memuruna ziyaret!
İstanbul İl Emniyet Müdürü'nden yaralı polis memuruna ziyaret!
Demir parmaklıkları esnetip kaçtı!
Demir parmaklıkları esnetip kaçtı!
161,5 metrekarelik halı yeniden hayat buldu!
161,5 metrekarelik halı yeniden hayat buldu!
Oto tamircisinde LPG’li araç patladı!
Oto tamircisinde LPG’li araç patladı!
Şehit polis memuru Mehmet Tozun’a acı veda!
Şehit polis memuru Mehmet Tozun'a acı veda!
Borç kavgası cinayetle sonuçlandı!
Borç kavgası cinayetle sonuçlandı!
Galata Kulesi’nden düşerek can verdi
Galata Kulesi'nden düşerek can verdi
Narin davasında 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Narin davasında 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Salatada koli basili çıktı!
Salatada koli basili çıktı!
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Daha Fazla Video Göster