07 Aralık 2024, Cumartesi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan yaralanan polis memuruna ziyaret
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Selami Yıldız, Esenyurt’a yapılan denetim uygulamalarına katıldı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım’ı da hastanede ziyaret etti. Hastanede polis memuruna şifa dileklerinde bulunan Yıldız, "Gazi oldun. Allah şifa versin. Bizim teşkilatımız her zaman yanınızda. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti” dedi.