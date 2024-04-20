20 Nisan 2024, Cumartesi
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! Vali Davut Gül’den önemli açıklamalar
Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Gül, "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.