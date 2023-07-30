İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Lüks bir otomobil ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ayağından yaralandığı görülürken, şahıs adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir cümle dikkat çekti. Olay yerine gelerek dehşet saçan şahısların kimlik bilgileri de ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de konuyla ilgili açıklama geldi. Cinayetin işlenme nedeni de ortaya çıktı.