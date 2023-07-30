30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 12:31
İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Lüks bir otomobil ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ayağından yaralandığı görülürken, şahıs adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir cümle dikkat çekti. Olay yerine gelerek dehşet saçan şahısların kimlik bilgileri de ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de konuyla ilgili açıklama geldi. Cinayetin işlenme nedeni de ortaya çıktı.
Esenyurt’ta vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Esenyurt’ta vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yakalanan zanlı adliyede
Yakalanan zanlı adliyede
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri!
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri!
Kars Valisi A Haber’de
Kars Valisi A Haber'de
Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
Denizde korkunç olay! Bacağına dolanıp ısırdı
KPSS’de son oturum
KPSS'de son oturum
Adana şalgamı nasıl hazırlanır?
Adana şalgamı nasıl hazırlanır?
Otobüs viyadükten düştü
Otobüs viyadükten düştü
Tekel bayisinde kan donduran vahşet
Tekel bayisinde kan donduran vahşet
Daha Fazla Video Göster