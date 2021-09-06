06 Eylül 2021, Pazartesi
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İstanbul Esenyurt'ta korkutan doğal gaz patlaması! Olay yerine polis ekipleri sevk edildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerini korkuttu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SON DAKİKA HABERİ: Esenyurt'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman dairesinde meydan gelen patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Patlama sonrası dairede çıkan yangını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangını seyretmek isteyen kişileri ise polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.