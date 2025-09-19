İstanbul Boğazı’nda büyük panik! Yolcu motoruyla kargo gemisi kazası sonrası Valilik’ten açıklama

19 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 19.09.2025 22:04
Güncelleme:19.09.2025 22:04
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferinin yapan yolcu motoru ile Boğaz'dan geçen kargo gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri gemilere müdahale etti. İstanbul Valiliği kazayla ilgili açıklama yaparken, 8 yolcunun yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
