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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 10:45
Beklenen büyük depreme İstanbul nasıl hazırlanıyor? İstanbul’da beklenen depreme karşı hangi tedbirler alınıyor? İstanbul'da hangi bölgeler riskli? Hangi bölgeler güvenli? Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da riskli ve güvenli bölgeleri anlattı.
İstanbul büyük depreme hazırlanıyor mu? İSTANBUL BÜYÜK DEPREME HAZIRLANIYOR MU?

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