İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber'de anlattı

Beklenen büyük depreme İstanbul nasıl hazırlanıyor? İstanbul’da beklenen depreme karşı hangi tedbirler alınıyor? İstanbul'da hangi bölgeler riskli? Hangi bölgeler güvenli? Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da riskli ve güvenli bölgeleri anlattı.

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