İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

OLASI SENARYO

İstanbul'un fotoğrafını AFAD'ımız ortaya koymuş. Toplanma alanlarıyla ilgili kapasitemiz yeterli. Ama acil arama ve kurtarmada bizim 34 milyon arama kurtarma kapasitemiz yok. Kapasite 40 bin.

Bizim 600 bin riskli bina varlığımız var. Hızla bunların güçlendirilmesine yönelik adımları atmamız lazım. Bu veriler 40 bine yakın can kaybını ifade ediyor.

İstanbul'da acil eylem planını hızla atmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz.