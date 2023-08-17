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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber'de anlattı

Beklenen büyük depreme İstanbul nasıl hazırlanıyor? İstanbul'da beklenen depreme karşı hangi tedbirler alınıyor? İstanbul'da hangi bölgeler riskli? Hangi bölgeler güvenli? Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da riskli ve güvenli bölgeleri anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 10:45
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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

Bugün Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan 17 ağustos depreminin yıl dönümü. Uzmanlar İstanbul'da da büyük bir depremin beklendiğine dair sürekli uyarılarını yapıyor.

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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

Peki beklenen depreme İstanbul nasıl hazırlanıyor? Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

Türkiye bir deprem ülkesi gerçeğini artık biliyoruz. Konya'ydı bizim en rahat bölgemiz ama orada bile fayların aktif bir şekilde olduğunu son depremlerde gördük. Artık depremle yaşamak zorunda olduğumuzu bileceğiz.

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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

Hükümetimiz devletimiz yaraları sarmak için canhıraş bir biçimde çalışıyor ama şunu bilmemiz lazım. Aynı yerden sürekli sokuluyoruz. Afetlere karşı dirençli kentlerin inşası noktasında özellikle 99 depreminden sonra İstanbul'da çok önemli işleri yaptık. Biz o dönemde köprüler kavşaklar otoyollar bunların sismik izolatörle güçlendirmelerini yaptık. Şehir hastanelerinde 9 büyüklüğündeki bir depreme dayanacak bir sağlık sistemini güvenli hizmet verebilecek noktaya taşıyacak yapıları inşa ettik.

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İstanbul beklenen büyük depreme hazırlanıyor mu? Hangi ilçeler riskli? Hangi ilçeler güvenli? Uzmanlar A Haber’de anlattı

OLASI SENARYO

İstanbul'un fotoğrafını AFAD'ımız ortaya koymuş. Toplanma alanlarıyla ilgili kapasitemiz yeterli. Ama acil arama ve kurtarmada bizim 34 milyon arama kurtarma kapasitemiz yok. Kapasite 40 bin.

Bizim 600 bin riskli bina varlığımız var. Hızla bunların güçlendirilmesine yönelik adımları atmamız lazım. Bu veriler 40 bine yakın can kaybını ifade ediyor.

İstanbul'da acil eylem planını hızla atmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz.