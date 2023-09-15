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İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26'ya geriledi

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Giriş: 15.09.2023 15:26
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine gerileyerek, yüzde 26,32’ye'ye düştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, ülke genelinde yağışların yüzde 57-60 düştüğünü, Marmara Bölgesi'nde bu durumun yüzde 91 olduğunu belirterek, "Sadece yağışların azalması, sıcaklıkların artması şeklinde algıladığımız sonuç çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir yöne, bir duruma doğru gidiyor" dedi.
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
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