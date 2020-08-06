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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada

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Giriş: 06.08.2020 16:31
Güncelleme:06.08.2020 16:37
Son dakika haberi... Avcılar’da cadde üzerinden kamyon ve binek aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken sürücü içinden sağ çıktı. Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon sürücü M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı binek araba ile cadde üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında ağaca çarpan kamyon yan yatarak devrildi.

İstanbul Avcılarda feci kaza! Kamyon ağaçlara çarpıp paramparça oldu! O anlar kamerada İSTANBUL AVCILAR'DA FECİ KAZA! KAMYON AĞAÇLARA ÇARPIP PARAMPARÇA OLDU! O ANLAR KAMERADA

Kamyon parçalanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı ve ambulans ile hastaneye sevk edildi.Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı.

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