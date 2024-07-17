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İstanbul Arnavutköy’de klima cinayeti kamerada! Kafa atarak arkadaşını öldürdü

İHA
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Giriş: 17.07.2024 10:13
Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.
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