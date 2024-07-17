İstanbul Arnavutköy’de klima cinayeti kamerada! Kafa atarak arkadaşını öldürdü

Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

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