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İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 17:54
Güncelleme:23.04.2024 17:54
Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu.
İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri Fikri Doğan oldu
İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu
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