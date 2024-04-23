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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'a veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 13:11
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kılıç için ikindi namazında cenaze namazı kılınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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