İş yerinin önündeki temizlik esnafı çileden çıkardı! Komşusuna çekiçle saldırdı

Giriş: 21.11.2025 18:59
Bayrampaşa'da bir pastanenin önünde yapılan temizlik, iki esnaf arasında gerginliğe neden oldu. Temizlikten rahatsız olduğu öne sürülen S.Z., öfkeyle komşusu Hüseyin Ali'nin üzerine yürüyerek çekiçle saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Hüseyin Ali, saldırgandan şikâyetçi oldu.
