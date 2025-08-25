İş yerine silahlı saldırı düzenlendi: O anlar güvenlik kamerasında

25 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 25.08.2025 12:12
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi’nde, 14 Haziran günü bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar dükkan çevresinde park halindeki araçlara isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden O.M.’nin daha önceden işlediği suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.
