02 Ocak 2025, Perşembe

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İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı

İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.01.2025 01:15
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
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