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İş ilanıyla iğrenç tuzaklar! Gamze Açar tek kurban değil

İHA
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Giriş: 28.07.2021 11:45
Gamze Açar’ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin iş vaadiyle bir başka genç kızı kandırarak dolandırdıkları, şiddet uyguladıkları, şantaj yaptıkları gerekçesiyle İzmir’de haklarında dava açıldığı vurgulandı.
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