15 Mayıs 2022, Pazar
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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı
İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.