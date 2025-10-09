09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı

İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 16:08
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, kafasına henüz belirlenemeyen bir cisim düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya'da
Cezaevinde hafız oldu!
Cezaevinde hafız oldu!
Bartın’da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
Bartın'da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Samsun’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Malatya’da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Malatya'da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
ABD’li turistler kruvaziyerle geldi
ABD'li turistler kruvaziyerle geldi
Daha Fazla Video Göster