İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, kafasına henüz belirlenemeyen bir cisim düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

