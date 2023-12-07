İnatçı tansiyonu olanlar dikkat!

Türkiye'de her 4 kişiden biri tansiyon hastası. Bunlardan en önemlisi inatçı bir diğer adıyla dirençli tansiyon. Peki inatçı tansiyonun altında yatan nedenler neler? Tedavisi var mı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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