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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek? SpaceX'ten flaş açıklama: Ertelendi

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Giriş: 03.02.2024 09:40
SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının en erken 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu. Dönüşün, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...
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