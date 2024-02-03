İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek? SpaceX'ten flaş açıklama: Ertelendi

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının en erken 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu. Dönüşün, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. İşte detaylar...