30 Aralık 2021, Perşembe
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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?
Her şeyin fazlası zarar derler. Kış ayları ile birlikte talebin arttığı bitki çayları için de durum böyle. Peki günde kaç fincan tüketilmeli? Her bitki çayını herkes içebilir mi? Sallama çay mı yok demleme mi? Bitki çayı nasıl demlenir? Beslenme ve diyet uzmanı Nida Acar, A Haber'de tarif verdi. İşte detaylar...