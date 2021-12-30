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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

Her şeyin fazlası zarar derler. Kış ayları ile birlikte talebin arttığı bitki çayları için de durum böyle. Peki günde kaç fincan tüketilmeli? Her bitki çayını herkes içebilir mi? Sallama çay mı yok demleme mi? Bitki çayı nasıl demlenir? Beslenme ve diyet uzmanı Nida Acar, A Haber'de tarif verdi. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 16:07
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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

Her birinin rengi ayrı kokusu ayrı tadı ayrı. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin ilk tercihi bitki çayları oluyor. Fakat her şey de olduğu onun da fazlası zarar.

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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

Peki bitki çaylarını kim, nasıl tüketmeli? Beslenme ve diyet uzmanı Nida Acar, "Eğer bireyin kardiyolojik bir hastalığı yoksa günlük 2 fincana kadar bitki çayı tüketebilir." ifadelerini kullandı.

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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

Acar, "Her çay içindeki antioksidandan dolayı bazı hastalıkları tetikleyici olabildiği için hastalığa uygun çayı içmek daha faydalı olacaktır." dedi.

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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

- Yeşil çay kan sulandırıcı olduğu için kan sulandırıcı alan bir bireyde veya hipertansiyonu olan bireyin yeşil çay tüketmişinizi önermemekteyiz.

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Ihlamur… Ada çayı… Rezene çayı… Bitki çayları nasıl demlenmeli? Sallama çay mı demleme mi?

Doğru demleme yöntemi de dikkat edilmesi gereken husulardan biri.