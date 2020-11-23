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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü
Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.
Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.