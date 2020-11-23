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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü

A Haber
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Giriş: 23.11.2020 09:12
Güncelleme:23.11.2020 09:36
Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.

Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.

İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü İĞRENÇ OLAY AKILLARA DURGUNLUK VERDİ! "BENDE KORONAVİRÜS VAR" DEYİP YÜZLERİNE TÜKÜRDÜ

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