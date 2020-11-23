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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü
Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:37
ABDnin akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir adam, maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü.
Daha sonra
"Bende kovid var. kovid testim pozitif çıktı" deyip ve ilerleyip bir kez daha tükürdü.
Polis, adamın saldırı ve biyolojik madde ile tehditten yargılanabileceğini açıkladı.