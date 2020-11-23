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Haberler Galeri İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü

İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! "Bende koronavirüs var" deyip yüzlerine tükürdü

Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de bir adam maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü. Daha sonra "Bende kovid-19 var. Koronavirüs testim pozitif çıktı" deyip tekrar tükürdü.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:37
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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü

ABDnin akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü

Bir adam, maske takmadıkları gerekçesiyle doğa yürüyüşü yapan iki kadının yüzüne tükürdü.

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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü

Daha sonra "Bende kovid var. kovid testim pozitif çıktı" deyip ve ilerleyip bir kez daha tükürdü.

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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü

Polis, adamın saldırı ve biyolojik madde ile tehditten yargılanabileceğini açıkladı.

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İğrenç olay akıllara durgunluk verdi! Bende koronavirüs var deyip yüzlerine tükürdü

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