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İBB'den Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda esnafı isyan ettiren çalışma

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Giriş: 22.09.2020 16:24
Güncelleme:22.09.2020 16:28
CHP yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beyzat Sahaflar Çarşısı'nda başlattığı çalışmaların aylarca sürmesi esnafın tepkisine neden oldu. A Haber muhabiri bölgede esnafa yaşanan süreci sordu. İşte yanıtlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1 yıldır bitmeyen çalışması İstanbul Sahaflar ve Beyazıt esnafını isyan etme noktasına getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Devlet Kütüphanesinin önünden Sahaflat çarşısına kadar uzanan yolda Ocak ayında yağmur suyu tahliye döşeme çalışması başlattı. Buranın önü 9 aydır taşları sökülmüş vaziyette çalışma yapılacağı söylenen bölgede esnaf mağdur ediliyor.

Yüzlerce binlerce turist kafilesinin geçtiği yerde esnaf "İnsanlara bunu mu gösterecektik biz?" dedi.

Yağmur suyu tahliyesi için yapıldığı söylenen çalışmadan da haber ve netice alamayan esnafın dükkanını su da bastı.

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