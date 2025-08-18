İBB soruşturmasında kiralık katil iddiası! Aziz İhsan Aktaşı susturun talimatı

18 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları İBB soruşturmasında “kiralık katil” iddiası! “Aziz İhsan Aktaş”ı susturun talimatı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 15:10
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda yeni bilgiler de ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülen Fatih Keleş'in, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ı susturmak için talimat verdiği, bu amaçla "kiralık katil" çeteleriyle işbirliği yapıldığı belirlendi.
