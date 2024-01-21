21 Ocak 2024, Pazar
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İBB müdürü vatandaşa ve ailesine silahla dehşeti yaşattı! Savcılık savunmasını çökertti! 4.5 yıl hapsi isteniyor
Ailesiyle alışveriş merkezinin otoparkından çıkmak isteyen Vedat Sevimli’ye saldıran ve “Silahım burnuna çarpmış olabilir” savunması yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, Öztürk’ün savunmasını boşa çıkararak “Torpidoda bulunan silahını alıp araçtan iner inmez Sevimli’nin burnuna vurarak kırdı” dedi. “Silahla kasten yaralama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.